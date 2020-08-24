Тела двух сотрудников завода обнаружили в пожарном колодце под Курском

Тела двух сотрудников завода обнаружили в коллекторе на предприятии под Курском. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел около 20.30 мск 23 августа в деревне Чаплыгино Курского района.

По данным следствия, работники проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ.

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