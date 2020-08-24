FT: США хотят ускорить внедрение Оксфордской вакцины

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в США разрабатываемой в Великобритании вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о препарате, который разрабатывает Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca.

Ускоренно внедрить вакцину можно за счет получения экстренного разрешения на ее использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Однако это будет возможно, если управление убедится в успешности проведенных над препаратом исследований. Издание отмечает, что в таком случае разрешение на использование данной вакцины в США появится уже в октябре.

Ранее стало известно, что Минздрав России разрешил компании AstraZeneca провести третий этап клинических испытаний в России.

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