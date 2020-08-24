Россияне перечислили плохие и хорошие черты «русского характера»

Большинство россиян (70%) верят в существование общего для населения страны «русского характера». Об говорится в данных опроса ВЦИОМа.

Основными положительными чертами «русского характера» респонденты назвали доброту, душевность и эмпатию, мужество и целеустремленность.

Среди отрицательных черт опрошенные в основном выделили пристрастие к алкоголю и наркотикам, лень, безынициативность и вялость.

При этом 59% россиян заявили, что положительных качеств в «русском характере» больше, нежели отрицательных.

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