Россияне перечислили плохие и хорошие черты «русского характера»
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Большинство россиян (70%) верят в существование общего для населения страны «русского характера». Об говорится в данных опроса ВЦИОМа.
Основными положительными чертами «русского характера» респонденты назвали доброту, душевность и эмпатию, мужество и целеустремленность.
Среди отрицательных черт опрошенные в основном выделили пристрастие к алкоголю и наркотикам, лень, безынициативность и вялость.
При этом 59% россиян заявили, что положительных качеств в «русском характере» больше, нежели отрицательных.
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