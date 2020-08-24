Число пострадавших в результате взрывов на юге Филиппин выросло до 40

Количество пострадавших в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин увеличилось до 40, передает Manila Bulletin со ссылкой на военное командование в регионе.

Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе пяти военных, и 17 раненых.

По уточненным данным, ранения получили 18 солдат и 22 мирных жителя.

Около полудня на городской площади рядом с армейским грузовиком взорвался заминированный мотоцикл. Второй взрыв произошел через час в 70 м от места первого происшествия.

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