Число пострадавших в результате взрывов на юге Филиппин выросло до 40
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Количество пострадавших в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин увеличилось до 40, передает Manila Bulletin со ссылкой на военное командование в регионе.
Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе пяти военных, и 17 раненых.
По уточненным данным, ранения получили 18 солдат и 22 мирных жителя.
Около полудня на городской площади рядом с армейским грузовиком взорвался заминированный мотоцикл. Второй взрыв произошел через час в 70 м от места первого происшествия.
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