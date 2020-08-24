Оперштаб опроверг открытие границ еще с рядом стран

Россия не принимала новых решений об открытии международного авиасообщения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — рассказали в оперштабе.

Там добавили, что сообщат, когда появится такая информация.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия готовится открыть авиасообщение с Францией, Венгрией, Кипром, Мальтой, Китаем, Египтом и Иорданией.

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