Сирия восстанавливает электроснабжение после взрыва на газопроводе

Глава министерства энергетики Сирии Зухейр Харбутли заявил, что электроснабжение в стране восстанавливается. Об этом сообщает телеканал SANA.

Он уточнил, что процесс восстановления подачи электричества, которая была прервана из-за взрыва на газопроводе, идет постепенно по провинциям страны.

По его словам, специалисты продолжают работы по устранению неполадок.

Ранее по всей стране было отключено электричество после взрыва на газопроводе между районами Думайра и Адры.

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