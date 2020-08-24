В понедельник в Москве ожидается до +24°С

В понедельник, 24 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +22°С — +24°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны усиления до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +14°С — +16°С. Скорость ветра не изменится.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.