Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран

Правительство России готовит новый список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение в ближайшее время, передают «Известия».

По данным издания, такими странами могут стать Франция, Кипр, Мальта, а также Иордания, Венгрия. Кроме того, планируется возобновление рейсов с египетским Каиром, а также китайским Шанхаем.

Источники в авиакомпаниях и аэропортах отметили, что доступ к перелетам в Евросоюз будет находиться у «ограниченного круга пассажиров».

Собеседник добавили, что решение кабмина ожидают к вторнику, 25 августа. По их оценкам, открытие новых границ не повлияет на рост спроса на направления.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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