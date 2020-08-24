Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
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В России владельцев животных могут обязать осуществлять их маркировку за свой счет. Об этом сообщают «Известия».
Соответствующее требование предусматривает разработанный Минсельхозом законопроект об обязательной идентификации домашних животных.
В документе сказано, что владельцы за свой счет могут провести маркировку самостоятельно или с помощью специалистов.
Нарушение данного требования повлечет за собой штраф в размере от 500 до тысячи рублей. Инициатива об идентификации животных призвана снизить уровень распространения заразных заболеваний питомцев.
Ожидается, что проект вступит в силу с января 2021 года.
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