Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

В России владельцев животных могут обязать осуществлять их маркировку за свой счет. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующее требование предусматривает разработанный Минсельхозом законопроект об обязательной идентификации домашних животных.

В документе сказано, что владельцы за свой счет могут провести маркировку самостоятельно или с помощью специалистов.

Нарушение данного требования повлечет за собой штраф в размере от 500 до тысячи рублей. Инициатива об идентификации животных призвана снизить уровень распространения заразных заболеваний питомцев.

Ожидается, что проект вступит в силу с января 2021 года.

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