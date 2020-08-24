В России ликвидировано 35 лесных пожаров за сутки
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В России за сутки были потушены 35 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».
Площадь ликвидированных лесопожарными службами возгораний достигала свыше 7,9 тыс. га.
Кроме того, в ночь на понедельник, 24 августа, на территории страны в активной стадии находились 79 природных пожаров.
Наибольшая площадь возгораний, а именно свыше 43 тыс. га, действовала в Красноярском крае, где насчитывалось 30 лесных пожаров.
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