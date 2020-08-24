Синоптик рассказал москвичам о погоде в последнюю неделю лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в последнюю неделю лета. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что на температура в конце августа будет комфортной в сравнении с климатической нормой в этот период.

По его словам, в начале недели ожидается настоящая летняя погода: в понедельник, 24 августа, прогнозируется +24°C — +25°C. Снижение температурного режима ожидается к среде, 26 августа, когда воздух прогреется до +19°C — +22°C. Такая погода, уточнил Вильфанд, сохранится до конца недели.

Синоптик предупредил о переменчивости погодных условий и добавил, что со среды в столице ожидаются небольшие осадки.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.