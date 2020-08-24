Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В столичных аэропортах отменено и задержано 18 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.05 мск, во Внуково отменено пять вылетов.

При этом в Домодедово было отменено четыре рейса, а семь — задержано.

Кроме того, в Шереметьево один рейс задержан, а также один — задержан.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.