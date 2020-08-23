Специалисты выяснили, почему в Черном море массово погибли дельфины
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Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выяснили, что дельфины в Черном море массово погибли из-за человеческой деятельности. Об этом пишет «Живая Кубань».
Как сообщается, дельфины отравились нефтепродуктами, которые попали в воду. С превышением показателей будут разбираться полицейские.
В июне на берегу Черного моря люди находили тела дельфинов, выпачканных, предположительно, в мазуте.
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