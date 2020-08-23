В западные страны продолжают приходить странные посылки с семенами из Китая

Граждане ряда стран Запада получают в последние недели из КНР посылки с семенами, которые они не заказывали, передает «Le Parisien».

Посылки приходят, в частности, во Францию, Соединенные Штаты, Канаду, Великобританию и Израиль.

До сих пор выяснить точные причины такого явления не удается, пишет издание.

Министерство сельского хозяйства Франции предупреждает, что данные семена могут быть переносчиками болезней растений, которые сейчас не наблюдаются на территории страны. Кроме того, они могут относиться к классу инвазивных растений, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью людей и сохранению биологического разнообразия, а также наносят вред отдельным отраслям экономики.

Французские власти призвали сограждан уничтожать такие семена.

Ранее Министерство сельского хозяйства США сообщало, что в китайских посылках прибывают семена розмарина, мяты, гибискуса, лаванды и розы. Власти США считают, что подобные рассылки сделаны недобросовестными владельцами интернет-магазинов, чтобы повысить рейтинг у покупателей.

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