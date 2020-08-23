На Кипре запретили целоваться на свадьбах

Власти Кипра запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадьбах и крестинах, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Теперь целоваться можно только молодоженам, а гостям придется отказаться от приветствий и поздравлений. Также нельзя пожимать друг другу руки.

«Во время поздравлений и приема число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет одну тысячу, то минимальное время, затраченное на поздравления и прием, должно составлять четыре часа», — пишет министерство.

На званый обед могут приходить не больше 350 человек. При этом столы нужно расставлять так, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию.

Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. На Кипре коронавирусом заразились 1395, умер 21 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 23 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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