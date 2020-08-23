Силовики предупредили белорусов о незаконности акций протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии предупредило граждан о незаконности акций протестов в связи с предстоящим митингом оппозиции.

Правоохранители сообщили, что 23 августа готовятся разного рода акции, в которых призывают принять участие «некоторые граждане и интернет-ресурсы».

«Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность», — говорится в Telegram-канале ведомства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.\

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Люди остынут»: как прошел 14-й день протестов в Белоруссии

— В Белоруссии опасаются, что действия силовиков могут назвать «геноцидом» собственного народа

— Тихановская: режим боевой готовности белорусской армии это обычное запугивание