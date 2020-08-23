Задержанного в Пскове бывшего работника СК Белоруссии вернули на родину

Бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, которого задержали в Пскове 21 августа, вывезен из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вячеслава Головина.

По словам адвоката, ему об этом дал знать сам подзащитный. Головин добавил, что как только узнал, что Остапович находится в Белоруссии, то позвонил в дежурную часть полиции Пскова. Там ему сказали, что бывшего сотрудника белорусского МВД отпустили.

Адвокат уточнил, что Остапович вернулся на родину вечером 22 августа. Он не был официально передан Белоруссии.

«Его высадили в Белоруссии и сказали в Россию больше не возвращаться», — отметил защитник.

При этом в пресс-службе УМВД по Псковской области накануне сообщали, что не располагают информацией о задержании Остаповича.

Ранее сообщалось, что в Пскове задержали белоруса Андрея Остаповича, разместившего несколько дней назад в соцсетях фотографии рапорта на увольнение с позиции старшего следователя Партизанского районного отдела СК.

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