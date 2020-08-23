В Москве зафиксирован рекордно низкий прирост зараженных COVID-19 за сутки

За сутки в Москве выявили 611 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным агенства, это минимальное значение с 23 июля. Прирост впервые с начала эпидемии опустился до 0,2%.

Как сообщалось, всего коронавирус подтвердили у 956 749 жителей России, выздоровели 770 639 пациентов, скончались 16 383.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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