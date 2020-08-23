Число случаев COVID-19 в Мексике превысило 550 тысяч

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в Мексике достигло 556 216. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора оперативных эпидемиологических исследований Минздрава страны Ану Лусиа де Гарса Барросо.

Она уведомила, что за минувшие сутки общее число случаев COVID-19 в Мексике увеличилось на 6482.

При этом общее число смертельных исходов возросло до 60 254.

Кроме того, в стране изучаются 83 146 подозрительных случаев заболевания коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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