ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) дали рекомендации насчет возраста, при котором нужно носить защитную маску. Об этом сообщает сайт ВОЗ.

Отмечается, что организации советует не требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией коронавируса.

«Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи», — указывается в рекомендациях.

При этом организации рекомендуют учитывать несколько факторов, в случае если ребенку от 6 до 11 лет. Так, речь идет о его умении безопасно и правильно пользоваться маской, об уровне распространения вируса в месте, в котором он проживает. Кроме того, ВОЗ указывает на надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения такого средства защиты на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к ним, а также возможность менять и стирать маски.

Кроме того, ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют пользоваться маской детям в возрасте 12 лет и старше.