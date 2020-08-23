В ряде регионах России ожидаются первые морозы

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни ожидаются первые легкие морозы, передает ТАСС.

По его словам, в данных регионах температура будет понижаться до -7°C.

Синоптик отметил, что это нельзя назвать «заморозками». По словам Вильфанда, в этих областях наступят уже «легкие морозы».

Кроме того, он уведомил, что столбики термометра до -2°C опустятся в Оренбургской области.