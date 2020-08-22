Синоптики предупредили россиян о первых морозах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о первых морозах в ряде регионов страны, передает ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области ночные температуры понизятся до -7°С.

«Это уже не заморозки, а первые легкие морозы», — заметил метеоролог.

Кроме того, заморозки до -2°С придут в Оренбургскую область. «Здесь уместно пока что говорить именно о заморозках», — добавил Вильфанд.

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