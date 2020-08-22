Мужчина пострадал в ходе стрельбы на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы один из местных жителей открыл стрельбу по другому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Перерва.

В МВД уточнили, что стрельба велась из газового пистолета.

В результате пострадал 18-летний житель столицы, его передали медикам. Стрелявший был задержан.

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