Более половины россиян не намерены делать прививку от COVID-19

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные о готовности россиян сделать прививку от нового типа коронавируса новой вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Так, глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что опрошенным задали один вопрос об их решении пройти вакцинацию.

Он уточнил, что 42% ответили положительно, а 52% заявили, что не намерены прививаться. Глава центра предположил, что большинство не готово прививаться, потому что «боится, не верит, опасается».

Федоров также назвал вакцинацию гарантией того, что человек не заразится коронавирусной инфекцией.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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