В мире скончалось свыше 804 тысяч пациентов с COVID-19

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за время пандемии получили свыше 23,1 млн человек в мире. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

При этом жертвами заболевания стали 804 209 пациентов. Кроме того, излечились от COVID-19 более 15,7 млн человек.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 618 314 граждан, в тяжелом состоянии находится 61 804 пациента.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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