В России выявили больше 951 тысячи случаев коронавируса
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В России за минувшие сутки выявили 4 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели еще 6 147 человек, скончались 147.
Всего в стране коронавирус подтвердили у 951 887 пациентов, вылечились 767 477, умерли 16 310.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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