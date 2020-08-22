В России выявили больше 951 тысячи случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 4 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели еще 6 147 человек, скончались 147.

Всего в стране коронавирус подтвердили у 951 887 пациентов, вылечились 767 477, умерли 16 310.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса вылечились еще 1094 человека

— Жертвами COVID-19 стали более 800 тысяч человек на планете

— Более 34 млн тестов на коронавирус провели в России