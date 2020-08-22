Взрыв газа в доме повредил и уничтожил 12 квартир в Ярославле

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В результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле были повреждены 12 квартир, шесть из них полностью разрушены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате происшествия повреждены 12 квартир: 6 квартир полностью уничтожены, 6 — частично», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там добавили, что в квартирах прописаны 33 человека, в том числе девять детей. В момент взрыва в доме находились 19 человек, в том числе один ребенок.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с 5 по 3 этажи и межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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