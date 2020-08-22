В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали почти 120 тысяч человек

Власти штата Калифорния из-за бушующих лесных пожаров были вынуждены эвакуировать 119 тысяч жителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы штата Гэвинв Ньюсома.

Отмечается, что число очагов распространения огня в регионе за сутки возросло до 560, а их площадь — до 90 тыс. гектаров.

«И необходимо очень серьезно относиться к уведомлениям об эвакуации, к настоящему моменту уже были эвакуированы 119 тысяч человек», — заявил губернатор.

По последним данным, к настоящему моменту в огнем в штате были уничтожены 480 строений, повредил еще 125 и угрожает более чем 30 тыс. Погода в регионе остается жаркой и засушливой.

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