Спасатели обнаружили тело второй погибшей под завалами дома в Ярославле

Тело второй погибшей найдено под завалами дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление региональных властей.

«Под завалами на втором этаже найдена женщина. Эта вторая погибшая в ЧС при взрыве газа в доме», — заявили в правительстве области.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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