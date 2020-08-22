В России за сутки потушили почти 40 лесных пожаров

За минувшие сутки лесопожарные службы ликвидировали 37 лесных пожаров в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану РФ.

В ведомстве, ссылаясь на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, указали, что за прошедшие сутки, 21 августа, в стране потушили 37 возгораний леса на площади 710 гектаров.

Отмечается, что к 0.00 мск субботы в России действовали 101 лесной пожар. Наибольшая площадь распространения огня зафиксирована в Красноярском крае — более 40 тыс. гектаров.

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