В России за сутки потушили почти 40 лесных пожаров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За минувшие сутки лесопожарные службы ликвидировали 37 лесных пожаров в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану РФ.
В ведомстве, ссылаясь на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, указали, что за прошедшие сутки, 21 августа, в стране потушили 37 возгораний леса на площади 710 гектаров.
Отмечается, что к 0.00 мск субботы в России действовали 101 лесной пожар. Наибольшая площадь распространения огня зафиксирована в Красноярском крае — более 40 тыс. гектаров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России за сутки ликвидировано более 50 лесных пожаров
— В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек