В Москве скончались еще 10 пациентов с COVID-19

В Москве скончались еще 10 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Так, общее число летальных исходов возросло до 4 719 человек.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказал представитель штаба.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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