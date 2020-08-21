В поврежденном взрывом газа доме в Ярославле обрушилась половина этажей

После взрыва газа в жилом доме в Ярославле обрушились со второго по шестой этажи, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС.

«Обрушения в той или иной степени зафиксированы со второго по шестой этажи десятиэтажного жилого дома. С третьего по пятый этажи перекрытия полностью разрушены», — сказал источник.

Он отметил, что повреждены как минимум восемь квартир.

Как сообщили РИА «Новости» в МЧС РФ, сейчас проводится эвакуация жильцов поврежденного дома.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Ярославле, уже известно о первом погибшем человеке, часть людей находится под завалами.

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