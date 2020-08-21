Взрыв газа повредил жилой дом в Ярославле

Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Ярославле, элементы здания с 3-го по 5-й этаж обрушились. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экстренные службы.

«На улице Батова, в доме №5 произошел взрыв газа в квартире», — сказал собеседник агентства.

Существует угроза обрушения элементов здания с 3-го по 5-й этаж, отмечается в сообщении.

Подробности выясняются.

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