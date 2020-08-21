Взрыв газа повредил жилой дом в Ярославле
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Ярославле, элементы здания с 3-го по 5-й этаж обрушились. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экстренные службы.
«На улице Батова, в доме №5 произошел взрыв газа в квартире», — сказал собеседник агентства.
Существует угроза обрушения элементов здания с 3-го по 5-й этаж, отмечается в сообщении.
Подробности выясняются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Столб огня в десятки метров: последствия взрыва на АЗС в Волгограде
— Газ взорвался в жилом доме в Красноярском крае
— Один человек погиб при взрыве газа в частном доме под Ульяновском