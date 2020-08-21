Египет изменил правила въезда в страну для туристов

Египет изменил правила въезда в страну для иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР.

Так, с 1 сентября путешественники должны будут предъявить справку с отрицательным тестом на коронавирус, анализ должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета.

Отмечается, что такое решение египетские власти приняли из-за растущего числа случаев COVID-19 в ряде стран.

Под действия новых правил попадают россияне, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Турцию или Белоруссию).

Ранее результаты лабораторных исследований на коронавирус требовались только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны, кроме Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух.

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