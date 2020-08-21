Московские врачи вылечили еще 1160 пациентов в Москве
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Врачи в Москве вылечили еще 1 160 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
В общей сложности в городе выздоровели 202 727 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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