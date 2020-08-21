Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

В «красной зоне» по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, в число регионов со сложной ситуацией входят Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская и Курганская области, а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край и Еврейская автономная область, рассказал эксперт.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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