В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, в ночь с 23 на 24 августа на небольшую величину будет снижен подъем с водохранилищ.

«С понедельника мы начнем подавать 140 тысяч кубометров (при нынешних 160 тысячах). С 31 числа мы уменьшаем объем до 120 тысяч кубометров в сутки и прекратим подачу воды в ночное время. С 7 сентября будем вводить почасовую подачу воды», — сказал Баженов в эфире телеканала «Крым-24».

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