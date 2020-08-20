Власти белорусского Гродно потребовали не призывать к забастовкам

Власти белорусского Гродно потребовали неукоснительно выполнять закон о массовых мероприятиях, прекратить давление на педагогов и военнослужащих, не призывать к забастовкам. Об этом говорится в сообщении на сайте городских властей.

Участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям и унижениям педагогов, руководителей предприятий, силовиков и военнослужащих, отмечается в сообщении.

«Требуем неукоснительно выполнять закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», прекратить оказывать давление на семьи гродненцев, выполняющих свой служебный долг, педагогов, военнослужащих, руководителей организаций, прекратить распространять, в том числе через социальные сети и иные интернет-ресурсы, ложную информацию в отношении происходящих событий», — говорится в сообщении.

Ранее администрация белорусского города Гродно разрешила провести массовые акции на площадях Ленина и Советской, тем самым согласившись выполнить требование кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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