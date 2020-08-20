Один россиянин, задержанный на протестах, остается в Белоруссии

Один россиянин, задержанный на протестах, остается в изоляторе временного содержания в Минске, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Белоруссии.

«Один гражданин России остается, место его нахождения установлено – ИВС в (переулке) Окрестина», — сказали в посольстве.

Сообщается, что с задержанным встречался консул. В ближайшее время россиянин вернется на родину.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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