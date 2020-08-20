В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса не повторит масштабов первой

Осенью Россию ожидает подъем заболеваемости коронавирусом, однако масштабной эпидемии не будет. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Подъем заболеваемости действительно будет: его спровоцирует формирование новых коллективов — в школах, вузах, офисах — типичное для осени. Для распространения инфекции будет просто больше условий. Но вряд ли мы столкнемся со столь же масштабной эпидемией», — пояснил он.

Специалист также порекомендовал вакцинироваться от гриппа, чтобы не допустить осложнений из-за наложения одной инфекции на другую. При этом Чуланов заверил, что российская система здравоохранения готова «к новому удару».

«Сейчас есть ресурс для перепрофилирования и развертывания дополнительных коечных мест, к которому мы пришли уже в процессе распространения инфекции. Пройдя первый этап пандемии, мы уже сделали выводы и готовы к новому удару — есть и достаточное количество оборудования, опыт медицинского персонала, который активно работал в эпидемию, да и просто опыт людей», — заключил собеседник издания.

Первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована в России. Массовая вакцинация россиян начнется примерно в середине сентября.

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