От коронавируса вылечились уже больше 80% заразившихся россиян
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От коронавируса вылечились уже больше 80% заразившихся россиян, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
За последние сутки выздоровели больше шести тысяч человек, всего — 755 тысяч пациентов.
В России коронавирусом заразились 942 тысячи, скончались 16 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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