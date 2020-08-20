От коронавируса вылечились уже больше 80% заразившихся россиян, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

За последние сутки выздоровели больше шести тысяч человек, всего — 755 тысяч пациентов.

В России коронавирусом заразились 942 тысячи, скончались 16 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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