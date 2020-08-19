Курский губернатор сделал прививку от коронавируса до регистрации вакцины

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сделал прививку от коронавируса нового типа до регистрации российской вакцины. Об этом он рассказал телеканалу «Сейм».

Старовойт поделился, что сам обратился в НИИ, когда шла вторая фаза исследований вакцины. По словам губернатора, он сделал прививку две недели назад, следующую нужно будет делать через неделю.

«Поделюсь: 3-4 дня першило горло, было предпростудное состояние. Меня предупреждали, что такие ощущения могут быть», — отметил глава региона.

Он добавил, что входит в контрольную группу исследования и поделится результатами анализа на антитела после второй прививки.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/

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