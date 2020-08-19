Большинство студентов в России не хотят начинать учебный год дистанционно

Чуть меньше половины (44%) студентов российских вузов не хотят, чтобы занятия в новом учебном году начались в онлайн-формате. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы Skyeng Education System for University, поступившего в «Газету.Ru».

Начало учебы в дистанционном формате поддержал каждый пятый участник опроса, еще 26% респондентов заняли нейтральную позицию. При этом 9% студентов признались, что уже учатся удаленно.

Высказываясь о стоимости онлайн-обучения, большинство опрошенных заявили, что учеба в дистанционном формате должна быть дешевле. За более высокую стоимость онлайн-обучения высказались только 5% студентов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в российских вузах учебный год начнется 1 сентября. Студенты должны будут носить маски, а в помещениях вузов будут регулярно проводить дезинфекцию воздуха.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Готовимся к худшему: школы могут вернуться к онлайн-обучению