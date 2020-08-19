СК Белоруссии проведет проверку после гибели третьего участника протестов

Белорусские следователи инициировали проверку после гибели третьего участника акций протестов в стране. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии.

Согласно данным СК, сотрудники правоохранительных органов применили силу в отношении двух мужчин, которые совершили на них нападение во время протестов в Бресте 11 августа.

Силовики применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших получил ранение и был госпитализирован. Погибший был переведен 13 августа в тяжелом состоянии на лечение в госпиталь Министерства обороны из Брестской областной больницы. В среду, 19 августа, в больнице заявили, что он скончался после резкого ухудшения состояния.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав Белоруссии подтвердил смерть третьего человека на акциях протеста

— В Минске умер участник акций протеста в Бресте, в которого стреляли силовики