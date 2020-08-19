Врач рассказала об отличиях ОРВИ и гриппа от COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, чем отличаются сезонные заболевания ОРВИ и гриппы от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Ридус».

Она отметила, что отличия состоят в симптомах и длительности заболеваний.

Так, по ее словам, признаки ОРВИ и коронавирусной инфекции в первые дни схожи. Врач уточнила, что после у носителей COVID-19 наблюдается потеря вкуса и обоняния, а у больных ОРВИ — ломота в мышцах, насморк, а также першение в горле.

Романенко подчеркнула, что срок заболевания гриппом и ОРВИ равен примерно неделе, в то время как зараженные коронавирусом могут болеть до трех недель.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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