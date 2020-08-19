Грета Тунберг заявила о потерянных двух годах в отношении климатического кризиса

Экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что за два года в мире не приняли необходимые меры по спасению окружающей среды и климата.

В 2018 году Тунберг впервые вышла на одиночную школьную забастовку за климат. После публикации фотографий с пикета активистка обрела популярность и к ней присоединились другие единомышленники.

Тунберг напомнила, что 28 ноября 2019 года Европейский парламент объявил чрезвычайную ситуацию в области климата и окружающей среды. При этом она отметила, что за последние два года в мире было выброшено больше 80 млрд СО2.

«Мы были свидетелями непрерывных стихийных бедствий, происходящих по всему миру. Погибло множество людей и были потеряны ресурсы для существования, и это только начало», — сказала активистка в интервью The Guardian.

Она добавила, что мировые лидеры поднимали вопрос «экзистенциального кризиса», однако, когда дело доходило до действий, то они «находились в стадии отрицания».

Тунберг считает, что разрыв между тем, что необходимо сделать и реальными действиями увеличивается с каждой минутой.

«Фактически мы потеряли еще два решающих года из-за политического бездействия», — заключила она.

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