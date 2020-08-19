В России провели больше 33,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки в стране было сделано 248 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране остается 222 601 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 4 748 случаев коронавируса

— ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19