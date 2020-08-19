СК займется расследованием убийства российского генерала в Сирии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти российского генерала в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, старший военный советник, генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб при взрыве самодельного взрывного устройства на обочине одного из участков дороги на северо-востоке Сирии около города Дейр-эз-Зор. Также ранения получили двое военнослужащих, они остались живы. Военный представлен к государственной награде посмертно. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

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