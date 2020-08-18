В минтруда Белоруссии перечислили законные забастовки на предприятиях

Заместитель главы министерства труда Белоруссии Игорь Старовойтов рассказал, какие забастовки работников предприятий являются законными. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ.

Он отметил, что забастовка представляет собой «спор между трудовым коллективом и нанимателем».

По словам замминистра, бастующие должны выдвигать те требования, которые их наниматель «в состоянии решить».

Законными чиновник назвал те забастовки, которые связаны с социально-трудовыми вопросами, а политические — наоборот.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусскому бизнесу предложили перенести деятельность в Прибалтику

— Протестующие собираются на очередную акцию протеста в центре Минска

— Белорусские силовики отказались присоединиться к протестующим