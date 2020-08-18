Протестующие собираются на очередную акцию протеста в центре Минска

Демонстранты собираются на площади Независимости в центре Минска на очередную акцию протеста за отставку действующей власти и проведение в стране новых президентских выборов, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в течение дня обстановка в городе оставалась спокойной. Изредка на разных улицах города люди выстраивались в «цепи солидарности».

К вечеру люди массово направились в центр со всех концов города: протестующие собираются перед Домом правительства с национальными флагами образца 1991-1995 годов, им одобрительно сигналят проезжающие автомобилисты.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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